Amanda Bynes vraagt om einde curatorschap

De advocaat van Bynes zegt tegen People dat de voormalige kindster gelooft dat haar toestand is verbeterd en dat ze na bijna tien jaar niet langer onder toezicht hoeft te staan.

De 35-jarige Amerikaanse kwam in 2013 onder curatele te staan nadat ze vanwege mentale problemen was opgenomen in een kliniek. Ook kampte ze met verslavingen. De afgelopen jaren leek het beter te gaan met Bynes, maar vorig jaar ging ze opnieuw naar een kliniek voor psychische zorg.

In september werd bekend dat Bynes, die op haar tiende doorbrak dankzij de Nickelodeonserie All That, nog zeker tot en met januari 2023 onder toezicht staat van haar moeder en artsen.