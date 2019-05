’Yvon Jaspers en ForFarmers uit elkaar’

Yvon werd beschuldigd een dubbele pet op te hebben, doordat ze schnabbelde voor het grootste veevoederbedrijf van Europa en daarnaast het tv-programma Onze Boerderij presenteerde. Het Commissariaat voor de Media besloot een onderzoek in te stellen. Zij kwamen tot de conclusie dat de KRO-NCRV onvoldoende zorgvuldig geweest is bij het beoordelen van de nevenfuncties van de presentatrice.

Bekijk ook: Schnabbel Yvon Jaspers onderzocht

Bekijk ook: KRO moet strenger zijn op schnabbels Yvon Jaspers

Maar nu lijkt het er dus op dat Yvon eieren voor haar geld kiest en de deur van het bedrijf achter zich dicht heeft getrokken. In een interne memo, die in handen is van RTL Boulevard, is te lezen: „Yvon Jaspers heeft ons laten weten zich voorlopig alleen te zullen richten op haar tv-programma’s en daarom geen nieuwe activiteiten met ons op te zetten. ForFarmers resepcteert dit besluit.” Of Yvon in de toekomst ook niets meer voor het bedrijf gaat doen, is niet duidelijk. Zelf houden ze het op ’voorlopig’.

Het management van de presentatrice laat weten dat de agenda van Yvon te vol zit en dat ze geen tijd heeft voor ForFarmers. Momenteel maakt ze twee programma’s voor KRO-NCRV: Onze Boerderij en Boer Zoekt Vrouw. De omroep laat in een verklaring weten: „De afspraken die er zijn tussen Yvon en ForFarmers zijn tussen hen, die gaan buiten KRO-NCRV. Wij hebben in het verleden tostemming gegeven (...) Wij vinden het fijn dat Yvon zich richt op haar programma’s.”

Yvon schoof in april bij Pauw aan om te praten over alle onstane ophef. Ze kreeg toen veel kritiek, omdat ze in de uitzending, waar ook de vader van Anne Faber te gast was, volgens de kijkers alleen maar oog voor haar eigen situatie had.

Bekijk ook: Yvon Jaspers kon alleen maar huilen om onderzoek

Yvon en ForFarmers werkten sinds 2015 samen.