Getty Kaspers: Duncan mag mij van de troon stoten

„Ik gun Duncan het beste van de wereld”, zegt Getty, die in 1975 met Teach-In het liedjesfestijn in Stockholm won, tegen BuzzE. Ze is de laatste die het goud voor Nederland binnenhaalde. „Ik vind dat hij het verdient, hij is een goede muzikant. Ik vind het helemaal niet erg als hij mij van de troon stoot. Dan ga ik van koningin terug naar prinses.”

Kaspers vindt het, nu de finale dichterbij komt, steeds spannender worden. De deelnemers krijgen veel te verduren, ziet ze. „Er wordt veel en veel te veel druk op die jongen gelegd. Die deelnemers worden zo gepusht. Ik ben bang dat dat in hun nadeel kan werken.” In Duncan heeft ze alle vertrouwen. „Hij is lekker kalm en staat met beide benen op de grond.”

Niet te pruimen

Zoveel lof ze heeft voor Duncan, zo slecht vond ze sommige optredens tijdens de eerste halve finale. „Sommige acts waren niet te pruimen”, bekent de 71-jarige zangeres. „Er zijn acts door naar de finale waarvan ik dacht: hoe is het in godsnaam mogelijk.” De tweede halve finale was beter. Met name over Zweden is ze erg te spreken. „Het is een ontzettend leuk nummer. Die jongen brengt het ook mooi, met gospelzang erbij. Hij heeft gewoon iets positiefs. Ik hoop dat hij ook hoog eindigt.”

Getty mist de finale zaterdag waarschijnlijk grotendeels. „Mijn schoondochter geeft een leuk feestje”, zegt ze. „Ik heb de halve finale gezien, dus ik weet hoe het optreden gaat. Het zal niet veel anders zijn.” Voordat de puntentelling begint, zwaait Getty echter af. „Want dat is het allerspannendste.”

