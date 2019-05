Duncan-fan houdt Amsterdamse buren wakker

Het gezang, dat rond 02.30 uur begon en doorging tot 08.00 uur ’s ochtends, hield meerdere mensen uit hun slaap. „Het was echt afgrijselijk”, vertelt een buurtbewoner tegen AT5. „Ik kan het nummer niet meer aanhoren nu.” Buren riepen dat de man moest stoppen met zingen, maar tevergeefs. Dat kwam waarschijnlijk omdat de Arcade-liefhebber een koptelefoon op had.

Wie de man in kwestie is, weet niemand. „Ik wil wel weten wie deze artiest is, de zanger zonder naam. En wat zijn motief is. Want het was wel irritant.”