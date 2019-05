Prinses Victoria voetbalt in Jämtland

De Zweedse kroonprinses trok veel bekijks en volgens een woordvoerder van het hof heeft de royal heel erg genoten van het potje voetbal. Dat het stralend weer was speelde daar zeker een rol in.

Na de wedstrijd genoot Victoria van een lunch voordat ze aan haar bezoek begon aan Andersön, een natuurreservaat even buiten Östersund. Tijdens haar wandeling van ruim 7 kilometer liet de prinses zich informeren over de natuur in het gebied en hoe het is gesteld met het grote meer in de regio, Sjorsjö. Het is het op vier na grootste meer van Zweden. Op haar weg lag ook een stuk landbouwgrond waar op ecologische wijze groente wordt verbouwd. Ook daar was de prinses erg in geïnteresseerd volgens Ulrika Näsholm, de afgevaardigde van Jämtland die Victoria rondleidde.

Het was alweer de 21e landschapswandeling van Victoria. Ze is er in 2017 mee begonnen. Dit jaar heeft ze al bezoeken gebracht aan Norrbotten, Härjedalen, Halland en Västmanland.