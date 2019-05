Stefan Jurriëns tweede afvaller in It Takes 2

In de show, waarin bekende Nederlanders samen met een zangprofessional bekende covers zingen, bracht Jurriëns het nummer You can’t hurry love van Phil Collins ten gehore. De 27-jarige StukTV-presentator stond naar eigen zeggen „brak” op het podium omdat hij had gefeest. „Ik heb van elke seconde genoten”, reageerde hij. „Het was leuk zolang het duurde.”

Vorige week viel Rens Kroes als eerste kandidaat af. Jan Joost van Gangelen, Immanuelle Grives, Lisa Michels, Bobbi Eden, Loes Haverkort, Harry Piekema en Pim Muda zijn wel door naar de volgende ronde.