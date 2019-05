Ikea geeft douze points voor ’Netherlamps’

De Zweedse meubelgigant liet weten fan te zijn van de Arcade-zanger. „Zo’n geweldig optreden, daar krijg je natuurlijk hoge dunkvan”, reageerde Ikea via Twitter. „Ik hoop dat je zaterdag weer de spotlight krijgt die je verdient. Wij zijn in ieder geval Duncfan!”

Ook op Instagram liet de keten weten Duncan het allerbeste te gunnen. „Douze points voor de Netherlamps”, schreef Ikea bij een foto van de Regolit, de ronde papieren lamp. „Regol it! Zet ’m op morgen!”

Duncan had tijdens de repetities voor het Eurovisiesongfestival technische problemen met een ronde lamp, die vanaf het plafond neer moest dalen op zijn piano. Het probleem, dat al snel werd omgedoopt tot ballengate, was donderdagavond tijdens de tweede halve finale opgelost. Duncan wist een finaleplaats te veroveren en strijdt zaterdagavond voor de winst. Als we de bookmakers mogen geloven wordt dat een makkie. Zij schatten de kans op winst van Duncan op 47 procent. Australië volgt met 12 procent op de tweede plek, de nummer drie - Zweden - krijgt een winkans van 7 procent toebedeeld.