Rode loper uit voor Claudia Cardinale

Voorafgaand aan dit bijna vier uur durende meesterwerk van Luchino Visconti zal de actrice vertellen over haar leven. Vast ook over de Engelse acteur David Niven, met wie zij The Pink Panther maakte, eveneens uit 1963. Niven noemde La Cardinale ooit ’Italië’s beste uitvinding sinds spaghetti’.

Het icoon van het witte doek doet de hoofdstad aan op uitnodiging van het Italiaans Cultureel instituut. Dat organiseert van donderdag 6 tot en met woensdag 12 juni de tweede editie van Fare Cinema, een filmweek gewijd aan de Italiaanse film.

Claudia Cardinale werd geboren in Tunesië, maar haar ouders waren volbloed Sicilianen. Toen hun destijds 19-jarige dochter in Tunis een schoonheidswedstrijd bezocht, werd ze uit het publiek gevist en tot winnaar gekroond.

Daarmee nam zij de eerste horde naar haar latere wereldsucces, waarvoor zij in Italië eerst een aanloop nam.

Haar internationale doorbraak in 1963 dankte zij niet alleen aan de al eerder genoemde films uit dat jaar, maar ook aan Federico Fellini’s 8 ½. Daarin speelde zij min of meer zichzelf: als de verleidelijke actrice die door hoofdpersoon Guido (Marcello Mastroianni) wordt gestrikt voor zijn nieuwe film.

Een onbetwist hoogtepunt vormde haar rol in Sergio Leones klassieker Once upon a time in the West (1968), waarin zij tussen meedogenloze moordenaars de hoop op een betere toekomst belichaamde. Sindsdien is Claudia Cardinale - met wisselend succes – altijd actief gebleven, zowel in film, op televisie en in het theater. Acteren doet ze ook nu nog steeds.