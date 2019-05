Sandra Schuurhof in ziekenhuis na crash

Op beelden is te zien dat ze vlak voor een bocht de macht over het stuur verliest. Sandra rijtt vervolgens vol de boarding in. De auto is total loss en moet weggetakeld worden. Volgens Shownieuws zou de presentatrice erg geschrokken zijn, „maar maakt het tot zover goed.” Uit voorzorg is ze naar het ziekenhuis gegaan om zich te laten checken, maar volgens het programma valt de fysieke schade mee.

Voorafgaand aan de race liet Sandra op Instagram nog weten: „Omkleden maar. Eerste ontmoeting met ons racepak en brandwerend ondergoed.”

