Gordon en broer Johny begraven strijdbijl

Op Instagram plaatst Gordon een video van hun bezoek aan Jeruzalem. Ze zijn onder andere naar de Klaagmuur geweest. En daar kan de presentator het niet laten om even een valse grap te maken. Terwijl hij naast zijn broer staat, grapt Gordon: „Ik had ook een wens, maar hij staat er nog, dus die is niet uitgekomen.”

Gordon en Johny lagen vorig jaar flink met elkaar overhoop. Johny sleepte zijn broer zelfs voor de rechter, omdat hij het niet eens was met passages die in de biografie van de beroemdste Heuckeroth stonden.

Begin dit jaar overleed de zus van Gordon en Johny, Lydia, en het leek er toen al op dat deze droevige gebeurtenis de familie dichter bij elkaar had gebracht.