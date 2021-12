Premium Het beste van De Telegraaf

’Mensen krijgen in het nieuwe jaar genoeg ergernissen’ Nuchter afscheid van twintig jaar spraakmakend Veronica Inside

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

Wilfred Genee (l.) en Johan Derksen zijn samen met hun collega René van der Gijp in het nieuwe jaar alle werkdagen met de talkshow VI Vandaag te zien op de Nederlandse televisie. Ⓒ Aldo Allessie

Hilversum - „Wat gaan wij eigenlijk precies anders doen in het nieuwe jaar?”, vraagt Wilfred Genee aan Johan Derksen maandagavond in de laatste avond Veronica Inside. „Niks. De mensen hoeven zich geen zorgen te maken in het nieuwe jaar, ze krijgen genoeg ergernissen over zich heen.”