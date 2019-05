Noorse koninklijke familie zwaait naar optocht op nationale feestdag

De Noren herdenken op 17 mei dat in 1814 in Eidsvoll overeenstemming werd bereikt over de Noorse Grondwet. In 1836 werd de dag voor het eerst officieel gevierd. Het is traditie dat schoolkinderen in nationale klederdracht lopen en met Noorse vlaggetjes zwaaien. In Oslo mogen kinderen van scholen die een jubileum vieren aan kop van de optocht lopen.

Voor het gezin van kroonprins Haakon begon het officiële deel van de dag al 's morgens vroeg op de trap buiten hun verblijf Skaugum. Daar werd een foto gemaakt van Haakon, Mette-Marit en hun kinderen die zwaaiden naar de deelnemers aan de optocht. Later in de ochtend voegden Haakon en Mette Marit zich bij koning Harald en koningin Sonja op het balkon van het paleis.