’Ik vind het niet erg als Duncan mij van de troon stoot’

„Ik vind dat hij het verdient, hij is een goede muzikant en ik vind het helemaal niet erg als hij mij van de troon stoot. Dan ga ik van koningin terug naar prinses”, aldus Kaspers tegen het ANP. „Ik geef graag het stokje door.” Ze heeft zaterdag een familiefeestje, „maar als de puntentelling begint, zit ik voor de televisie. Want dat is het allerspannendst.”

Na Teach-In kwam Nederland jarenlang niet meer in de buurt van een songfestivalwinst. Vooral aan het begin van deze eeuw was succes ver te zoeken. Van 2005 tot 2012 kwam Nederland een recordaantal van acht jaar op rij niet door de halve finales.

Het roer om

Dankzij Anouk ging in 2013 het roer om en werd plots de top tien gehaald. Een jaar later was er zelfs een podiumplaats voor The Common Linnets, die tweede werden achter Conchita Wurst. Dankzij Duncans finaleplaats heeft Nederland nu voor de zesde keer in zeven jaar tijd de finale gehaald. Alleen Zweden presteerde beter.

In totaal won Nederland vier keer het Eurovisie Songfestival. Naast Teach-In met Ding-a-dong – geschreven door Will Luikinga, Dick Bakker en Eddy Ouwens – was dat in in 1957 (Corry Brokken, Net als toen), 1959 (Teddy Scholten, Een beetje) en in 1969 (Lenny Kuhr, De troubadour, op een gedeelde eerste plaats).

Opvolger

De 25-jarige Duncan Laurence, die met zijn nummer Arcade al sinds maart topfavoriet voor de eindzege, komt vanavond tijdens de grote finale als twaalfde in actie. Pas na middernacht wordt de uitslag verwacht en weten we of Teach-In eindelijk een opvolger krijgt.