Kim en Kanye noemen zoontje Psalm

Het jongetje werd vorige week vrijdag geboren. Het is het tweede kind van Kim en Kanye dat met een draagmoeder ter wereld kwam. Vanwege ernstige complicaties tijdens haar eerste twee zwangerschappen werd Kim afgeraden weer zwanger te worden.

Voorafgaand aan de bevalling van de draagmoeder was de succesvolle onderneemster nog behoorlijk gespannen, maar nu zij en haar man Psalm hebben verwelkomd, is alle stress als sneeuw voor de zon verdwenen.

Perfect

„Ik was voor niets aan het flippen, hij is de rustigste en chillste van al mijn baby’s en iedereen houdt enorm van hem”, schreef Kim na de geboorte op Instagram. „Hij is zo perfect!”

Het showbizzkoppel trouwde in 2014. Samen hebben ze al dochter North (5), zoon Saint (3) en dochter Chicago (1).