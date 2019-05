K’s Choice-zangeres voortaan als man door het leven

„Transgender zijn is geen keuze. Ik ben het altijd al geweest, maar ik wist het niet. Openlijk door het leven gaan als transgenderman is echter wel een keuze, daarom voel ik een enorme dankbaarheid naar mijn vrouw, mijn kinderen, mijn ouders, mijn broers en hun familie, mijn vrienden en iedereen die me nauw aan het hart ligt voor de steun en om van me te houden voor wie ik ben”, zei Sam in een video.

De zanger neemt nu hormonen en daardoor verandert waarschijnlijk ook zijn stem. „Ik werk met een stemcoach die me door deze veranderingen zal leiden, maar ik zal anders klinken. K’s Choice zal met mij mee-evolueren en Rex Rebel, het nieuwe muzikale project waarvan ik deel uitmaak, zal een vrij originele mix worden van voor, tijdens en na mijn transitie.”

Gigantische stap

Bettens hoopt dat hij „op het geduld van de fans kan rekenen” terwijl hij op zoek gaat naar zijn nieuwe stem. De komende tijd wil de zanger zich echter niet focussen op de obstakels die nog voor hem liggen. „Een coming-out als transgender is een blije gebeurtenis. Dit is een persoon die een gigantische stap zet richting een zo authentiek mogelijk leven.”

De zanger wil zijn transitie vastleggen. „Dat is belangrijk voor mij, de gemeenschap waartoe ik nu behoor en het is belangrijk dat de wereld begrijpt dat wij er zijn en dat we echt niet zo anders zijn.” Hij roept iedereen op hem te volgen en zich te verdiepen in transgenders. „We hebben niet alleen acceptatie, maar ook medestanders nodig.”

Bettens keek uit naar het moment waarop hij open kon zijn over zijn geaardheid. „Hier is het, het is openbaar, en het voelt geweldig.”