Chris Noth: ’Afwezigheid Kim Cattrall in SATC-reboot zeer ongemakkelijk’

Noth vertelt aan The Guardian geen idee te hebben waarom Cattrall ervoor koos niet meer terug te keren als Samantha Jones, een van de vier hoofdpersonen. „Ik kan niet zeggen wat haar emoties zijn of waren om dit niet te doen. Wat ik wel weet is dat ik heel close ben met Sarah Jessica Parker en dat de manier waarop Kim Sarah in de media heeft omschreven absoluut niet overeenkomt met de Sarah die ik ken. Maar het is en blijft jammer, want ik vond Kim fantastisch in de show en Samantha was echt een type waarvoor mensen keken.”

Hij vervolgt: „Mensen gaan door met hun leven omdat ze daar redenen voor hebben. Ik weet niet wat de hare waren. Ik zou alleen willen dat dit allemaal nooit gebeurd was, omdat het heel verdrietig en vooral zeer ongemakkelijk is allemaal.”