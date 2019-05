Prins William lijdt nog steeds onder verlies Diana

Haar dood is een „rauwe emotie die nog steeds in mij rondmaalt”, zegt de 36-jarige prins in een documentaire over geestelijke gezondheid, die de BBC zondagavond uitzendt.

„Als je zo’n sterfgeval meemaakt op heel jonge leeftijd, voel je een pijn die met geen andere pijn is te vergelijken. En dan weet je dat het in je leven moeilijk zal worden iets mee te maken dat nog meer pijn doet dan dat. Maar het brengt je ook nader tot al die andere mensen die ook een dierbare hebben verloren”, aldus de prins.

Ⓒ Hollandse Hoogte