„Misschien winnen we, misschien niet. De laatste uren van deze dag zullen een paar nerveuze uren worden.” Duncan is als twaalfde aan de beurt in de finale waaraan 26 landen deelnemen. Nadat iedereen heeft opgetreden, delen alle 41 landen die dit jaar deelnemen aan het songfestival hun punten uit. De winnaar van het Eurovisiesongfestival 2019 is waarschijnlijk pas na middernacht bekend. „Ik hoop echt dat mensen zullen stemmen op dit prachtige lied”, aldus Ilse, die Duncan begeleidde tijdens The Voice of Holland en hem tipte bij de Nederlandse selectiecommissie voor het songfestival.

Ongeacht de uitslag is Ilse trots op haar protegé. „Ik heb een jonge artiest gezien die volledig zichzelf is”, schrijft de zangeres, die in 2014 zelf deelnam aan het songfestival en met The Common Linnets als tweede eindigde, over „deze twee weken en de laatste maanden”. Ilse prijst het geduld van Duncan, die jarenlang werkte aan „de kunst van het liedjesschrijven en zijn stem vinden”.

Trots

„Het is zo mooi om van de zijlijn te mogen ervaren dat jezelf zijn altijd een overwinning is”, vervolgt Ilse. „Wat er ook gebeurt vanavond, ik ben supertrots op Duncan. Vooral om wie hij is, om iedereen om hem heen, bescheiden maar tegelijkertijd niet bang om te zeggen waar hij voor staat... En dan voor het schrijven en uitvoeren van dit prachtige lied.”

Ilse hoopt dat Duncan gaat knallen. „Now go, kick ass.”