Duncan: ’Je hebt lef nodig om dit te bereiken’

Duncan Laurence. Ⓒ ANP Kippa

Duncan Laurence kan moeilijk uitleggen hoe het voelt om vanavond in de finale van het Eurovisiesongfestival te staan. „Als ik in woorden moest uitdrukken wat vandaag voor me betekent, dan zou ik niet kunnen omschrijven hoe alle dagen van het schrijven van liedjes, alle uren hard werken, alle tranen, alle kansen, alle dromen en alle angsten voelen”, zegt de zanger op Instagram.