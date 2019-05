Penelope Cruz verslaafd aan familie

Almodóvars Dolor y Gloria – op het filmfestival van Cannes een kanshebber voor de begeerde Gouden Palm - is misschien wel de meest persoonlijke film van deze Spaanse cineast. Hij liet zich toch altijd al door belangrijke mensen uit zijn eigen leven liet inspireren, maar durft nu ook de schijnwerper op zichzelf te richten. Almodóvar: „Al kan ik niet zeggen hoeveel procent echt is en hoeveel procent fictie.”

Antonio Banderas (58) speelt in de film een oudere regisseur die geplaagd door rugpijn en andere fysiek ongemakken niet meer kan filmen. Hij vlucht in een verslavende roes van pijnstillers en heroïne en neemt dan de kijker mee in zijn jeugdherinneringen. Onder meer aan zijn moeder – gespeeld door Penélope Cruz – zijn scholing en zijn eerste seksuele verlangens.

Hartaanval

Gevraagd naar hun eigen verslavingen, bekende regisseur Pedro Almodóvar dat hij tegenwoordig vooral acht uur per nacht móet slapen. En dat hij – net als zijn alter ego in Dolor y Gloria – móet filmen om zijn leven zin te geven.

Banderas, die in Cannes met zijn Nederlandse vriendin Nicole Kimpel over de rode loper ging, kreeg twee jaar geleden een lichte hartaanval. „Sindsdien is mezelf terugvechten mijn nieuwe verslaving.”

Verslaving

Cruz gaf toe dat zij – net als Almódovar – verslaafd is aan het maken van films. „Acteren op het witte doek doe ik al sinds mijn 17e. Ik zou niet zonder meer kunnen, niet weten wat ik moest doen.”

Antonio Banderas op de rode loper met zijn Nederlandse vriendin Nicole Kimpel. Ⓒ Hollandse Hoogte

Toch noemde La Cruz haar familie haar grootste verslaving. „Dat is altijd zo geweest. En heeft me ook voor heel veel problemen behoed. Nu ik moeder ben, is die verslaving nog sterke geworden”, zegt de Spaanse Oscarwinnares, die samen met haar echtgenoot Javier Bardem twee kinderen heeft.

Dolor y Gloria draait vanaf half september in de Nederlandse bioscopen.