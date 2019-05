Honderden fans in rij voor K-popgroep Blackpink

De afgelopen dagen verzamelden fans zich al bij de Amsterdamse concertzaal. Ze konden echter niet de hele nacht voor de ingang bivakkeren omdat het niet toegestaan is in het gebied te overnachten. Onderling zijn er regelingen voor het verlaten van de rij. Speciaal voor het optreden is er een extra aggregaat neergezet om de show meer kracht te geven.

Blackpink trapt zaterdagavond in Amsterdam een Europese tournee af. De Zuid-Koreaanse meidengroep, bestaande uit Jisoo, Jennie, Rosé en Lisa, debuteerde in 2016 met het album Square One. Naast het succes in eigen land wisten de dames, in Nederland vooral bekend door het nummer Kill This Love, ook internationaal door te breken met noteringen in onder meer de Amerikaanse hitlijst Billboard. Op Spotify wordt Blackpink gemiddeld ruim 17 miljoen keer per maand gestreamd.