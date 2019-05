Puntjes op de i bij laatste repetitie Duncan

Tijdens de laatste doorloop waren er toch weer een aantal kleine veranderingen te zien in de keuze voor het beeld en bleef ook de lichtbol iets hoger hangen dan in voorgaande repetities en in de halve finale van donderdag.

Waar vrijdag tijdens de vakjuryshow de befaamde lichtbal een seconde te laat aansprong, ging dat nu weer goed. Het Nederlandse kamp koos op dat kritische moment ook voor een ander beeld dan vrijdag.

Ilse DeLange kondigde zaterdag bij het verlaten van het hotel al aan dat het Nederlandse team tot het allerlaatste moment de act zou bijschaven. „We hebben nog één repetitie en we blijven ook tot die eindstreep gewoon aan allerlei kleine tandwieltjes draaien om het nog beter te maken”, zei ze.