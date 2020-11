Dolly Parton doneerde een miljoen dollar voor coronavaccin

De countryzangeres doneerde al aan het begin van de pandemie aan het onderzoek van het Vanderbilt University Medical Center. Het vaccin van Moderna, dat in 94,5 procent van de gevallen zou beschermen, werd met behulp van wetenschappers van dat centrum ontwikkeld.

Dolly liet al in april weten dat ze van plan was om geld te doneren. „Mijn oude vriend dokter Naji Abumrad, die al jaren onderzoek doet voor Vanderbilt, vertelde me dat ze een aantal opwindende vooruitgangen boekten in het onderzoek naar een middel tegen het coronavirus”, zei ze destijds.