BN’ers duimen voor Duncan Laurence

Nick Schilder zegt op Instagram veel bewondering te hebben voor Duncan. „Niet alleen de kwaliteit van z’n performances, maar ook de manier waarop ie ons land vertegenwoordigt en de internationale media te woord staat”, schrijft hij. Jeroen Kijk in de Vegte vindt het songfestival dit jaar „een feest.” „Dus wat het ook wordt vanavond: dank je wel voor alle lol!! Go get ’em, Duncan. Nederland staat achter je!!”, twittert de dj.

Tim Douwsma denkt dat de zanger, die al weken topfavoriet is, best eens met de overwinning naar huis kan gaan. „Nu al zoveeeel respect voor Duncan! Ga er maar aan staan... Good luck!”

Spannend

Gordon, die zelfs voor het liedjesspektakel naar Tel Aviv is afgereisd, vindt het erg spannend. „Gaat Nederland na 44 jaar eindelijk weer eens winnen? Na de deceptie van Ajax juich ik pas op het einde! Maar alles voelt alsof het echt gaat gebeuren! Ik ben vanaf kinds af aan al zo een fan en dan ook zelf nog hebben meegedaan! Ik duim voor Duncan en sta vanavond helemaal vooraan, ik kan de poes van Madonna zien bij wijze van spreken.”

Cornald Maas weet nog niet of de songfestivalbokaal naar Duncan gaat. „Bookmakers denken zeer van wel, maar het is geen gelopen race. Na laatste dressrehearsal lijken me grootste concurrenten voor Duncan/NL: Zwitserland, Zweden en Australië.”