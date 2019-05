Miljoen stemmen voor ander einde Game of Thrones

Fans winden zich op over het feit dat de achtste en laatste reeks een origineel verhaal vertelt omdat de serie de boekenreeks A Song of Ice and Fire heeft ingehaald. Zij eisen dan ook dat er een nieuw seizoen van Game of Thrones komt nadat er ook een nieuw boek is verschenen.

De allerlaatste aflevering van de HBO-serie wordt zondag uitgezonden in Amerika, een dag later is hij te zien bij Ziggo.