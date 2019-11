Luke Evans nam dit drastische besluit toen hij in een midlifecrisis zat

Nadat Luke Evans eerder dit jaar veertig werd, sloeg bij hem de door velen gevreesde midlifecrisis toe en dus bracht hij een bezoekje aan een tattooshop. „Het is een band om mijn arm, met daarin de initialen van mijn vader, mijn moeder en mij. Dave, Yvonne en Luke. Het was omdat ik me een beetje ’midlifecrisisachtig’ voelde denk ik... Ik heb geen dolfijnen of hartjes”, vertelt hij in The Jonathan Ross Show.

Stormzy (26), die tevens te gast is in de show, herkent zich wel in die gedachtegang. De rapper zegt nu nog geen tatoeages te hebben, maar sluit niet uit die wel te nemen als hij wat ouder is. „Ik heb altijd gezegd dat als ik kaal word, ik tatoeages neem.”

Ⓒ Instagram