Ronnie Flex ontkent komst tweede kindje

„Ik heb maar 1 kind met 1 vrouw en als het anders was zou ik er sowieso weer staan en zijn als een man..”, schrijft hij op het sociale medium. De rapper, die stapelgek is op zijn dochtertje Nori, voegt daar aan toe: „Dat ik er niet naar om kijk moet je al genoeg zeggen en informatie bieden over de situatie.. Ik laat mijn verantwoordelijkheid niet liggen, nooit.”

Nikki, die in 2017 meedeed aan het MTV-programma, beweerde eind april dat Ronnie de vader is van haar ongeboren kind. Toen liet het management van Ronnie al weten dat dit volgens hen nonsens zijn. „Als er sprake was van een zwangerschap, dan had Ronnie dat in de afgelopen maanden moeten horen van haar en dat is zeker niet gebeurd”, aldus het management.

