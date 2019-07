Harry Potterboek gekocht voor één pond, levert 34.000 pond op

Ⓒ BSR Agency

Een eerste editie van Harry Potter and the Philosopher’s Stone (Harry Potter en de Steen der Wijzen) heeft woensdag maar liefst 34.000 duizend pond opgeleverd. Het eerste boek uit de populaire boekenreeks van J.K. Rowling werd in het Britse Staffordshire geveild op de verjaardag van de schrijfster én die van de tovenaarsleerling.