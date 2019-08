Speciale ’Ed-app’ voor fotograaf Van der Elsken

Iedere foto in de gratis te downloaden app is een sleutelwerk dat toegang geeft tot ’wat je niet ziet’: de foto’s die hij er vlak voor en erna nam of video’s die hij maakte van dezelfde setting of personen. In een aantal fragmenten komt de kunstenaar ook zelf in beeld.

Volgens directeur Birgit Donker past de app bij het museum van de toekomst, dat zij voor ogen heeft, waarin online en offline samenkomen. „Wij zijn zeer verheugd dat het nu mogelijk is op een vernieuwende wijze het fotografisch erfgoed te delen met alle Nederlanders.”

Om ook jongeren attent te maken op het werk van Ed van der Elsken heeft het museum samen met cultuurlabel DOOR, die ook de app ontwikkelde, een vierdelige Instagram Story gelanceerd. Gebaseerd op de populaire Netflix originals vertelt deze reeks over zijn leven. Iedere week verschijnt er een nieuwe aflevering online. Seizoen 1, genaamd The Hunter, gaat over Eds eigenzinnige werkwijze op straat.