Waylon gunt Duncan de overwinning

„Duncan gozer!! Laat vanavond jouw zegetocht zijn”, schrijft hij op Instagram. „Ik hoop dat je dit bizarre circus naar Nederland haalt! Ik gun het je zo... Ik ben dit jaar #teamduncan.”

Waylon werd vorig jaar achttiende in Lissabon. In 2014 werd hij samen met Ilse DeLange, die dit jaar mee is met Duncan, tweede met The Common Linnets.

