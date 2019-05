Winkans van Duncan Laurence is 43 procent

Ⓒ ANP

Update 22:08: Vlak na het optreden van Duncan Laurence is de winkans van de topfavoriet met 2% gedaald van 45% naar 43%. De Australische zangeres Kate Miller-Heidke staat met haar lied Zero Gravity op de tweede plaats van de bookmakers met een winkans van 14 procent. Luca Hänni van Zwitserland staat met 9 procent winkans op de derde plaats met zijn Dirty Dancin’-lied She Got Me.