Winkans van Duncan Laurence is 45 procent

Duncan Laurence is met 45 procent winkans topfavoriet van het 64e Eurovisiesongfestival in Tel Aviv. De Australische zangeres Kate Miller-Heidke staat met haar lied Zero Gravity op de tweede plaats van de bookmakers met een winkans van 12 procent. Luca Hänni van Zwitserland staat met 10 procent winkans op de derde plaats met zijn Dirty Dancin’-lied She Got Me.