Duncan Laurence wint persprijs songfestival

De Marcel Bezençon Awards werden in 2002 in het leven geroepen en worden sindsdien jaarlijks uitgereikt. De prijzen zijn vernoemd naar de bedenker van het Eurovisiesongfestival. Wie dit jaar de Artistic en Composer Award hebben gewonnen is nog niet bekendgemaakt.

Nederland wist tot nu toe drie keer te winnen. Esther Hart won in 2003 de Artistic Award voor haar nummer One More Night en The Common Linnets ging in 2014 met twee prijzen naar huis: de Artistic én Composer Award.