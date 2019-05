’Duncan heeft het beste voor het laatst bewaard’

Over Duncans optreden is hij dan ook kort, maar krachtig: „Om door een ringetje te halen. Hij heeft het beste voor het laatst bewaard.” Collega’s in de perszaal van de Expo Tel Aviv lijken daarmee in te stemmen. Tijdens de eerste tonen van Arcade vielen de aanwezige songfestivaljournalisten zowaar helemaal stil. Er werd later luidkeels meegezongen en geklapt.

Duncans act ging geheel zoals gepland en was in lijn met zijn laatste repetitie van zaterdagmiddag. Daarin hing de lichtbol iets hoger dan de rest van de week het geval was.