Jan Smit en Cornald Maas prijzen Duncan

Ⓒ ANP

Jan Smit en Cornald Maas reageren vol lof op het optreden van Duncan Laurence op het Eurovisiesongfestival. Na afloop van de act waren de Nederlandse commentatoren positief over de Nederlandse inzending. „Hij heeft magistraal gezongen”, oordeelde Jan Smit. „Hij was veel zekerder dan afgelopen donderdag tijdens de halve finale en had een paar goede blikken in de camera.”