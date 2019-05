Ontsteltenis om optreden Madonna

Jan Smit noemt in zijn commentaar haar optreden zelfs ’wanstaltig’ en ’schandalig’. Vele Twitteraars zijn het met de commentator eens, hoewel sommigen wel de show van Madonna prijzen. Maurice Wijnen oordeelt op Twitter: „Het is vaag en visueel niet eens zo mooi. Heeft nou niemand tegen Madonna durven zeggen: Meid, doe iets makkelijkers. En ga playback. Niemand verwacht van jou live te zingen. Ze is een icoon geworden om heel andere redenen. Zo pijnlijk dit.” Barbara Barend noemt Madonna’s optreden zielig en „niet om aan te horen.”

Ook maakte de wereldster een statement, door twee dansers met een Palestijnse en een Israëlische vlag naast elkaar het podium te laten betreden.

De komst van Madonna naar het Eurovisiesongfestival was lange tijd onzeker, speculaties over haar optreden werden pas donderdag officieel bevestigd door de European Broadcasting Union (EBU).

Terwijl Europese kijkers hun stem konden uitbrengen, gaf de Queen of Pop alias Madame X het publiek op twee nummers. Naast haar dertig jaar oude klassieker Like a Prayer uit 1989 zong ze haar nieuwe nummer Future. Dat was de de wereldpremière. Ze bracht Future samen met de Amerikaanse rapper Quavo.

Madonna droeg tijdens haar act een ooglapje met de letter X over haar linkeroog, ook haar haardracht met twee paardenstaarten en de tiara vielen op. Voor de 26 finalisten van het Eurovisiesongfestival had ze een boodschap: „Wat er ook gebeurt, jullie zijn allemaal winnaars.”

Madame X is Madonna’s veertiende studioalbum.