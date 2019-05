Droom Emma Wortelboer eindelijk in vervulling

De twaalf punten van Nederland gingen naar Zweden.

Emma startte in oktober de actie #EMMAdouzepoints. Normaliter zou Waylon live in de uitzending bekendmaken hoe Nederland heeft gestemd, omdat hij ons land vorig jaar vertegenwoordigde, maar de zanger had geen interesse. En dus was de weg vrij voor Emma, die in maart te horen kreeg dat zij daadwerkelijk bekend mocht maken naar welk land de Nederlandse douze points zouden gaan.

De presentatrice, die samen met Waylon Ding-a-dong liet tatoeëren op haar arm, maakte de punten bekend vanuit Hilversum.