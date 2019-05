Serhat zorgt voor ongekend songfestivalsucces

San Marino nam dit jaar voor de tiende keer deel aan het songfestival. Twee keer eindigde het land helemaal onderaan, in 2017 en in 2008, toen San Marino voor het eerst van de partij was. Slechts twee keer wist San Marino door te dringen tot de finale. Zangeres Valentina Monetta - die het dwergstaatje ook in 2012, 2013 en 2017 vertegenwoordigde - was in 2014 de eerste inzending uit San Marino in de finale. Serhat, die zaterdag 81 punten verzamelde, was de tweede.

Dat de Turkse zanger het tot de finale schopte was al een grote verrassing. Serhat overleefde dinsdag de eerste halve finale, waarin onder meer België, Finland en Polen afvielen. Serhat kwam voor de tweede keer uit voor San Marino. In 2016 zong hij I Didn't Know en strandde hij wel in de halve finale.