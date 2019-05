Duncan Laurence zondag te gast in extra Pauw

Duncan Laurence kreeg van de vakjury’s 231 punten en stond daarmee op een derde plaats. De televoters gaven hem 261 punten, waarmee hij eindigde op de eerste plaats.

„Dit is voor groots dromen. Dit is voor muziek op de eerste plaats, altijd”, reageerde de winnaar op het podium van de Expo Tel Aviv voordat hij het winnende nummer Arcade nogmaals ten gehore bracht.

Daarmee is Getty Kaspers onttroond. Het is voor het eerst sinds 1975 dat Nederland het Songfestival wint. Toentertijd wist Teach-In de liedjesstrijd te winnen in Stockholm met het nummer Ding-a-dong.

De zangeres van Teach-In, dat in 1975 het songfestival won met Dinge-dong, vindt dat geen enkel probleem. „Dan ga ik van koningin terug naar prinses”, zei ze eerder tegen BuzzE.

Eerste zanger

Duncan is de eerste Nederlandse zanger die het Eurovisiesongfestival wint. Vier zangeressen gingen hem voor. Corry Brokken was in 1957 de eerste Nederlandse die de songfestivaltrofee in de wacht sleepte. Zij won de tweede editie van het liedjesfestijn, waaraan destijds slechts tien landen deelnamen.

Twee jaar later was het weer raak. Toen won het lied ’n Beetje van Teddy Scholten, met 21 punten. Lenny Kuhr had in 1969 succes met De troubadour, maar moest die winst wel delen met Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Met vijf songfestivaloverwinningen komt Nederland op gelijke hoogte met het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Frankrijk. Ook die landen wonnen ieder vijf keer. Ierland won het Eurovisiesongfestival het vaakst, zeven keer. De trofee ging zes keer naar Zweden, dat daarmee nog net iets succesvoller was dan Nederland, Luxemburg, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.