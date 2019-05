Duncan Laurence doorstond druk met focus

Duncan ging goed om met de druk die hij ervoer door te blijven focussen op zijn muziek en act. „Ik heb geprobeerd te focussen op mijn doel, dat is het belangrijkste. Daarom hoop ik dat jullie als pers bij volgende edities nooit meer zoveel druk op deelnemers leggen, laten we dat afspreken vanaf nu.”

Op de vraag waarom hij het liedjesfestijn heeft gewonnen, antwoordde de muzikant uit Spijkenisse: „Ik hoop dat het de muziek was, de tekst, het verhaal. En de performance, al het werk van het team. Ik hoop dat dat het was.”

Won ook de tweede halve finale

Duncan Laurence heeft niet alleen de finale van het Eurovisiesongfestival gewonnen, maar schreef donderdag ook de tweede halve finale op zijn naam. Hij eindigde als eerste met 280 punten, zo blijkt uit de scores die de European Broadcasting Union (EBU) na de finale heeft vrijgegeven.

Na Nederland eindigde Noord-Macedonië op de tweede plaats met 239 punten gevolgd door Zweden met 238. De eerste halve finale werd gewonnen door Australië met 261 punten, Tsjechië werd tweede met 242 punten en IJsland derde (221).

Polen liep de finale op een haar na mis evenals Litouwen. In de eerste voorronde was het verschil twee punten en ging Wit-Rusland net door ten koste van de Polen. In de tweede halve finale was het verschil nog kleiner met 1 punt. Denemarken kreeg net iets meer stemmen dan Litouwen en mocht daardoor ook de grote finale meemaken.