Ilse DeLange trots op Duncan Laurence

„Ik weet niet hoe je dit moet omschrijven. Ik ben gewoon supertrots”, ging DeLange verder. De zangeres is ook trots op de rest van het team, met name regisseur Hans Pannecoucke en licht- en setdesigner Ignace D’Haese. „De neuzen stonden vanaf het begin dezelfde kant op.”

Tijdens de bekendmaking van de punten kreeg DeLange flashbacks naar haar eigen deelname in 2014, toen ze met The Common Linnets tweede werd achter Conchita Wurst. „Of er overeenkomsten waren? Qua zenuwslopendheid wel”, reageerde de zangeres. „Volgens mij was ik wel iets minder hysterisch met die vlag dan Duncan”, lachte ze.