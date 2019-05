BN’ers aan de bak na Songfestivalwinst Duncan

Zo wacht 3FM-dj Herman Hofman een nat pak, net als EenVandaag-journalist Lammert de Bruin. De AVROTROS-collega’s spraken vorige week af in een Duncan Laurence-zwembroek in de vijver bij het omroepgebouw te duiken als de Nederlander zou winnen. „Weet iemand waar ik goedkoop tetanusprikken kan krijgen voor Lammert en mij?”, vroeg de dj zich af toen duidelijk werd dat de bookmakers het toch echt bij het juiste eind hadden.

Ook Sanne Wallis de Vries moet een belofte inlossen, maar zij hoeft niet uit de kleren. „Als Duncan vanavond wint, doe ik een fotoshoot met een opblaastompouce”, kondigde ze zaterdagmiddag aan. Toen duidelijk werd dat ze daadwerkelijk op zoek moet naar een opblaasbare tompouce, volgde enkel een „joe.”

De winst van Duncan betekent dat het Eurovisie Songfestival volgend jaar naar Nederland komt. Terwijl verschillende steden in de rij staan om het evenement te huisvesten, is ook de zoektocht naar een presentator al gestart. Zowel Tim Hofman als Arjen Lubach lieten op Twitter doorschemeren interesse te hebben in die klus.