Duncan heeft winst op zak, maar wat nu?

Zo raakten Songfestivalwinnaars als de Noor Alexander Rybak, Ell & Nikki uit Azerbeidzjan en de Deense Emmelie de Forest al snel in de vergetelheid. Ook de Zweedse Loreen, die met Euphoria één van de grootste Songfestivalhits aller tijden scoorde, bleek een eendagsvlieg.

Duncan Laurence hoopt wel een carrière te kunnen bouwen op zijn Songfestivalsucces. Arcade, pas zijn debuutsingle, is de eerste single van zijn debuutalbum dat later dit jaar verschijnt.

Dit najaar trapt Duncan een Nederlandse clubtour af. Aansluitend trekt de 25-jarige zanger Europa in, in onder meer Londen, Stockholm en Berlijn zijn concerten gepland. Hij trapt zijn tour af in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Binnen een uur waren al zijn shows al zo goed als uitverkocht, er zijn nog slechts enkele tickets over.