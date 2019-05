Harry en Meghan delen nieuwe huwelijksfoto’s

Het is zondag één jaar geleden dat de hertog en hertogin van Sussex elkaar het jawoord gaven in de St. George’s Chapel van Windsor Castle. Speciaal voor deze katoenen bruiloft deelt het koppel een reeks niet eerder getoonde foto’s op Instagram.

Onder de beelden is het lied This Little Light of Mine te horen. Het nummer werd ook gebruikt als eindnummer van de ceremonie vorig jaar. „Dank voor alle liefde en steun. Ieder van jullie maakte deze dag nog belangrijker”, laten Harry en Meghan weten.