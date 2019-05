Kunst ter lering en vermaak

De zesde editie van de gratis beeldententoonstelling langs de mooiste lanen van Amsterdam-Zuid is hoog van kwaliteit en tegelijkertijd laagdrempelig. Er is voor elk wat wils te zien. De nadruk ligt deze keer op figuratieve kunst. „Mensen kunnen zich nu eenmaal makkelijker identificeren met een figuur, dan met een compleet abstract werk. De vorige editie in 2017 was geheel gewijd aan abstracte kunst, maar het grote publiek begreep het niet”, zegt initiatiefnemer Cintha van Heeswijck, zelf woonachtig in de buurt.

De bedoeling is ook dat de bewoners uit Zuid de kunst van bijvoorbeeld kunstenaar Yubi Kirindongo samen bespreken. Ⓒ FOTO RICHARD MOUW

Haar doel is het van meet af aan geweest om met de presentatie van beelden van ’s werelds beste beeldhouwers het sociale contact in de wijk te bevorderen. „Er is veel eenzaamheid. Er zitten te veel mensen binnen, die proberen we nieuwsgierig te maken om buiten een wandeling langs de beelden te maken en zo met elkaar in gesprek te raken. Ook dat is een rol die kunst kan hebben, mensen met elkaar in verbinding brengen”, zegt ze.

Met plezier constateert Van Heeswijck dat haar opzet slaagt. Op een stralend zonnige dag als vandaag komen de buurtbewoners al poolshoogte nemen. Een ouder echtpaar staat genietend stil bij de cartooneske hond van de Japanse kunstenaar Yoshimoto Nara. „Wat een aandoenlijk beest”, zeggen ze vertederd tegen elkaar.

Gastconservatoren Michiel Romeyn, bekend van de tv-serie Jiskefet en kunsthistoricus Jhim Lamoree stelden deze keer de expositie mede samen. Op verzoek van Van Heeswijck gingen zij aan de slag met het idee van een pronktuin, met daarin allerlei verrassende beelden en doorkijkjes. „Een tuin als kunstwerk, die lering en vermaak brengt voor de bezoekers. Zoals we dat ook kennen van de Boboli-tuinen in Florence of de Franse baroktuinen rondom het paleis van Versailles bij Parijs”, leggen ze uit.

„Al zeg ik het zelf, dit is een steengoede editie”, zegt Romeyn, terwijl hij geduldig poseert bij de bronzen duim van de Franse kunstenaar César, die als een grote like bij het Art Zuid Paviljoen prijkt, precies op het punt van de Minervalaan eindigt in de Apollolaan. Zelf heeft hij vooral een voorkeur voor absurdistische kunstwerken, bekent hij. „Zoals die van de Oostenrijker Erwin Wurm, die sculpturen maakten van een worst en gestapelde augurken. „Dat iemand zoiets mafs bedenkt en uitvoert, geeft mij moed.”

De allerjongsten hebben vooral dikke pret met de blauwe slierten van het kunstwerk van Jesus Rafael Soto.

De Belgische kunstenaar Johan Tahon is maar liefst met vier werken vertegenwoordigd op de grote expositie. Twee grote totems van zijn hand - eentje is zelfs vijf meter hoog- markeren het begin van de Apollolaan. Twee andere beelden, waaronder een naakte torso, staan dichterbij het Hilton Hotel, ’een iconisch plek’ vindt Tahon. „Ik denk dan toch altijd aan John Lennon en Yoko Ono die hier in bed lagen voor de wereldvrede en aan Herman Brood die hier stierf. Dat mijn werk hier mag staan, te midden van klassiek moderne beelden van Rodin en Maillol, vleit mij zeer. Ik hecht aan klassieke waarden.”

Wie het hele parcours wil aflopen, dat reikt van het Museumplein tot aan het Olympisch Stadion, moet flink wat tijd uittrekken. Er zijn ruim 90 beelden, o.a. van Karel Appel en Iwan Cremer, inderdaad de zoon van Jan, te zien. Bovendien is de sculptuur biënnale dit jaar voor het eerst uitgebreid met een satelliet-locatie in Amstelveen. Daar zijn langs de Bovenkerkerkade onder meer vier fonkelnieuwe beelden van Klaas Gubbels geplaatst.

„Wij willen ook helpen de grootstedelijke problematiek aan te pakken, zoals het ontlasten van de binnenstad van de grootste toeristendrukte. Daarom zijn we nu nog zuidelijker gegaan in de hoop dat onze bezoekers ook een uitstapje naar Amstelveen willen maken”, aldus Cintha van Heeswijck.