Huldiging Duncan Laurence in Hellevoetsluis

„Natuurlijk gaan we iets doen, dit is hartstikke bijzonder”, stelt de gemeente. De details van de huldiging worden de komende dagen besproken. „Over in welke vorm we hem eren en wanneer moeten we nog nadenken.”

Duncan Laurence kwam ter wereld in Spijkenisse, maar groeide op in Hellevoetsluis. Zaterdagavond won de 25-jarige zanger het Eurovisiesongfestival met zijn nummer Arcade, dat hij schreef tijdens zijn studie in Tilburg. Sinds kort woont hij in Amersfoort. Die gemeente heeft „op dit moment” nog geen plannen om de songfestivalwinst van haar inwoner te vieren.

Zondagmiddag komt Duncan Laurence met de bokaal terug naar Nederland. Aan het einde van de middag landt hij op Schiphol.