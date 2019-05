Titelwisseling nog wennen voor Getty Kaspers

„Ik heb de troon moeten verlaten”, lacht Getty, die het hartstikke leuk vindt voor Duncan dat hij heeft gewonnen. „Ik ben nu net als Beatrix weer prinses geworden en dat is toch nog even wennen. Mijn man zei al: je kunt nu niet meer zeggen dat je de laatste Songfestivalwinnaar bent. Soms maak ik nog een foutje.”

Missen gaat Getty haar ’titel’ niet. „Nee joh, ik mis niks. Het is meer een soort berusting, ik had er rekening mee gehouden dat dit kon gebeuren. Het staat onderhand ook wel ver van mij af. Ik ben ieder jaar rond het songfestival weer in beeld en dan is het echt leuk, maar ik heb er geen rare gevoelens over.”

Stokje zoeken

Getty vindt het juist goed dat ze na al die jaren eindelijk het stokje door kan geven. „Ik heb altijd verkondigd dat de jeugd de toekomst heeft, dat geldt in dit geval ook. Duncan is een fantastische jongen, hij is goed muzikaal en heeft een prachtig nummer geschreven. Mooier kan het niet.”

Dat Getty elk jaar rondom het songfestival in de belangstelling staat, en dit jaar nog meer vanwege de winst van Duncan, vindt ze heerlijk. „Ik vind het alleen wel heel erg vreemd dat AVROTROS zich totaal niet heeft gemeld, heel raar. Ik had het heel logisch gevonden om iets samen te doen met Duncan, zodat ik echt het stokje kan overdragen.” Wellicht gebeurt dat zondagavond, als Getty samen met Duncan te gast is in een speciale songfestivaluitzending van Pauw. „Ze zijn druk bezig het stokje te vinden wat ik moet overdragen”, lacht ze.

Shinen op Schiphol

Getty wenst Duncan heel veel succes. „Het gekkenhuis begint nu pas. Er staat vanmiddag heel veel pers op Schiphol, dat hadden wij ook. Ik weet niet meer hoeveel mensen daar stonden, maar het waren er heel veel. Dat gun ik Duncan ook, want het is een hele bijzondere gebeurtenis die je je leven lang niet meer vergeet.”

Verder hoopt de 71-jarige zangeres dat Duncan ’een dag of twee, drie’ rust krijgt. „Hij is waarschijnlijk dood- en doodmoe, helemaal beurs. En daar moet je je dan overheen zetten. In het vliegtuig terug zak je in elkaar, maar na aankomst moet je weer shinen. Ik denk dat hij nu pas gaat beseffen wat er is gebeurd. Hij zat er daar zó in met alle repetities en optredens, dat valt ineens allemaal van je af.”

Dat Duncan al toekomstplannen heeft, hij werkt aan een debuutalbum en gaat op tournee, vindt Getty ’fantastisch goed’. „Wij hadden geen goede opvolger, die hadden we eigenlijk al klaar moeten hebben. Dat gaat bij hem straks wel lopen, ook omdat hij Ilse DeLange en haar management achter zich heeft. Die brengen zoveel ervaring en kennis mee, dat is heel belangrijk. Het is een unieke ervaring en zo ontzettend leuk, dat kan hij nog helemaal niet bevatten.”