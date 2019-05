Rockacademie eert Duncan tijdens alumnifest

„De Rockacademie heeft altijd een alumnifest voor oud-studenten, dat is echt een grote happening. Daar willen we Duncan dit jaar voor uitnodigen als eregast”, laat een woordvoerder van de Tilburgse opleiding weten aan BuzzE. „We willen het alumnifest veel groter maken. Duncan mag het openen en is special guest, we dragen de dag aan hem op.”

Wanneer het feest plaatsvindt is nog niet helemaal duidelijk. „Het is altijd rond oktober. Hij gaat toeren en is nu niet echt meer heel makkelijk benaderbaar, maar volgens mij staat Duncan op 31 oktober in Tilburg. Dus rond die tijd.”

Arcade niet meer uit hoofd

Docenten, studenten en alumni van de Rockacademie volgden de songfestivalfinale zaterdag in Tilburg. „We hebben bij ons op school naar alle nummers gekeken, dat was heel gezellig. Daarna zijn we naar het Piusplein gegaan en daar hebben we de puntentelling gekeken.” In het centrum van Tilburg, waar het songfestival op grote schermen was te volgen, volgde ook minister Ingrid van Engelshoven (OCW) de ontknoping. „Het was zó spannend”, aldus de woordvoerder van de Rockacademie.

Op het Piusplein volgden honderden Tilburgers de verrichtingen van hun voormalig stadgenoot. Arcade werd luidkeels meegezongen, tijdens de spannende puntentelling was het nagelbijten. Toen duidelijk werd dat Duncan had gewonnen, was de ontlading groot. „Wow, is dat geweldig of niet? Duncan Laurence, oud student van de Tilburgse rockacademie, wint het songfestival”, twitterde de gemeente Tilburg zondag. „De gemeente feliciteert Duncan met deze prachtige overwinning. We krijgen Arcade al een tijdje niet meer uit ons hoofd. Dat zal nog wel even duren.”