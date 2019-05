Ⓒ ANP

Tot voor kort had nog niemand ooit gehoord van de Tilburgse zanger Duncan Laurence, maar zaterdagavond wist hij geschiedenis te schrijven door met zijn loepzuivere uitvoering van Arcade voor het eerst in 44 jaar de finale te winnen van het Eurovisie Songfestival. Terwijl iedereen meezong met ’Loving you is a losing game’, was het juist de oh zo geliefde en wereldberoemde Madonna die een losing game bleek...