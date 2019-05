Alain Delon (83): ’Vroeger was ik niet onknap’

Alain Delon is een van grootste sterren die de Franse film heeft voortgebracht en gold in de jaren 60 als een heus sekssymbool. Hij werkte met bekende regisseurs als Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville en Michelangelo Antonioni en speelde onder meer legendarische rollen in Rocco y su fratelli (1960), Plein Soleil (1960), The Leopard (1963) en Le Samouraï (1967). Vaak gaf hij gestalte aan misdadigers met enorme charme.

„In 1956 was ik hier voor het eerst te gast”, vertelt Delon tijdens een openbaar interview in het Palais des Festivals. „Mijn jeugd was dodelijk saai. Ik ging al vroeg van school en op mijn zeventiende koos ik voor het leger en werd ik als soldaat naar Indo-China gestuurd. Na drie jaar kwam ik terug. In die tijd werd actrice Brigitte Auber verliefd op me en vroeg me of ik mee wilde komen naar Cannes. ’Wat is daar dan?’, moest ik haar vragen.”

„Toen ik met Brigitte dat jaar de rode loper betrad, vroegen allemaal mensen waar ze me van moesten kennen. Ik viel blijkbaar nogal in de smaak”, lacht Delon. Dat klopt, want niet lang daarna kreeg hij zijn eerste filmrollen aangeboden. „Met mij en de camera was het liefde op het eerste gezicht”, zegt hij. „Alsof ik een mooie vrouw diep in haar ogen keek. Ik voelde meteen dat acteren mij paste.”

De bejaarde ster vertelt ook dat hij in Plein Soleil aanvankelijk niet de rol van de psychopathische misdadiger Tom Ripley zou spelen, maar die van zijn slachtoffer Philippe Greenleaf. „Ik was het daar helemaal niet mee eens en kreeg ruzie met de producenten en de regisseur. „Totdat de vrouw van één van hen uit de keuken riep: ’Hoor eens even, die kleine heeft gelijk!’Daarmee was het pleit beslecht.”

Alain Delon gaf in Cannes ook toe dat hij al eerder gevraagd was voor het soort eerbetoon dat hem vanavond ten deel valt. „Ik heb dat altijd geweigerd, omdat ik vond dat zulke prijzen de regisseurs toekwamen met wie ik heb gewerkt. Dit keer wist festivaldirecteur Thierry Frémaux me over te halen: door erop te wijzen dat zij inmiddels allemaal zijn overleden. Daarom neem ik de Gouden ere-Palm nu wel ontvangst, maar dan vooral om hén te eren.”

De Franse filmster is niet onomstreden. Onder meer vanwege vrouwonvriendelijke uitspraken en zijn steun aan ultra-rechtse figuren als de Le Pens. Festivaldirecteur Frémaux moest het eerbetoon aan Alain Delon dan ook eerder deze week verdedigen na kritische vragen. „We eren hem voor zijn artistieke prestaties”, luidde zijn antwoord. „We geven hem hier niet de Nobelprijs voor de Vrede!”

„Vroeger was ik niet onknap”, zo verklaart Alain Deloin zijn succes bij de vrouwen. Ⓒ ANP